«Нечем кормить своих детей»: курьеры Delivery Club снова объявили забастовку из-за зарплат

Курьеры Delivery Club продолжают воевать с работодателем из-за невыплаченных зарплат и штрафов. Сотрудники объявили о забастовках, но в компании заверили, что выплаты начнутся уже сегодня.

«Сейчас 300 ваших коллег находятся в бедственном положении. Компания Delivery Club не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев. Часть из них уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство», — сообщил профсоюз «Курьер».

К сообщению профсоюз приложил видеообращение самих курьеров. Работники рассказали о проблемах с выплатами и зачитали свои требования. Так, курьеры утверждают, что уже написали обращения в Следственный комитет, чтобы правоохранители завели дела о невыплате зарплаты. Всех коллег они призвали присоединиться к массовой забастовке.

«В сложившейся ситуации профсоюз „Курьер“ и обманутые курьеры призывают всех работников служб курьерской доставки, покупателей Delivery Сlub и всех неравнодушных граждан Москвы к участию в неделе солидарности и поддержке», — отмечается в обращении.

Курьеры Delivery Club уже говорили о забастовке 5 июля. Тогда в компании обещали выплатить все зарплаты работникам, но пока своих денег они не получили.

«За полтора прошедших дня был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, также все курьеры индивидуально проинформированы о дальнейших действиях. Как мы уже говорили, долги перед курьерами будет полностью погашены в ближайшее время. Мы рассчитываем, что курьеры получат первые выплаты сегодня», — рассказали «360» в Delivery Club.

В компании добавили, что сейчас сервис работает в штатном режиме. Проблемы с выплатами возникли у одного из второстепенных логистических партнеров Delivery Club, которые не сказываются на работе.

«Мы не приемлем такой работы партнеров с курьерам, поэтому договор с этой компанией находится в стадии расторжения», — заключили в компании.

Работа провокаторов?

Председатель Союза курьеров России Иван Вайсс заявил «360», что союз охватывает около восьми тысяч курьеров по всей стране и следит за ситуацией.

«Так вот, до начала июня не было никаких сигналов о том, что у курьеров Delivery Club проблемы с выплатами зарплаты, и в чатах никто об этом не писал никогда. Максимум пару дней задержки бывают по техническим или бюрократическим причинам», — отметил Вайсс.

По его словам, он сразу же предложил помощь сотрудникам компании, когда увидел видео с забастовками. При этом никаких ответов с информацией о фирме-посреднике не получил.

«А в дальнейшем выяснилось следующее: ребят-курьеров, которые искренне хотят сделать хорошее дело, помочь своим друзьям, взяли в оборот некие провокаторы с политической подоплекой», — заверил председатель объединения.

При этом он не стал называть имена людей, стоящих за забастовками. Но Вайсс заключил, что эти лица не имеют отношения к работе курьеров.