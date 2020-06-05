Курьеры Delivery Club собрались на забастовку. Прямая трансляция

Несмотря на то, что в компании Delivery Club заявили, что все необоснованные штрафы курьерам отменят и вернут деньги, люди все же собрались у главного офиса компании в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.

О готовящейся забастовке курьеры трубили в Telegram-каналах и чатах еще накануне. К такому решению их вынудило руководство компании — как заявили курьеры, работать стало невозможно — новая система выписывала работникам штрафы автоматически, еще до выполнения заказов.

Доставщиков поддержали и в Союзе курьеров России, но на митинг попросили не выходить — это элементарно небезопасно, в условиях режима самоизоляции.

В самом руководстве Delivery Club рассказали, что все штрафы, выписанные на курьеров незаконно, уже начали возвращать.

Работники службы доставки объединились через совместные чаты. По их словам, в компании не так давно поменялись условия, и теперь заказы им «сыпятся» отовсюду — неважно, где находится курьер.