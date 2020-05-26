Безработные стриптизерши устроились курьерами в Якутске

Потерявшие работу из-за пандемии стриптизерши и танцовщицы go-go в Якутске нашли выход из ситуации. Чтобы не растерять профессиональные навыки и заработать, они начали доставлять пиццу. На них нижнее белье, маски и перчатки.

Источник фото: vk.com/sakhapress24

«К нам в службу доставки еды CityPizza обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает», — приводит портал Sakhalife слова владельца ресторанного холдинга Александра Скрипина.

Собеседник добавил, что в условиях кризиса представители малого бизнеса должны поддерживать друг друга.

В Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Якутии «Интерфаксу» рассказали, что работают стриптизерши в соответствии со всеми ограничениями из-за коронавируса. Они обязательно надевают защитные маски и перчатки, а передача пиццы заказчикам происходит бесконтактным способом, чтобы максимально снизить возможность заражения. Мужчины продолжают работать курьерами в Якутске, однако размер их чаевых не идет ни в какое сравнение с чаевыми, которые получают девушки.