Курьерам подарят вязаные вещи, купленные у бабушек в переходах и на рынках

Шарфы, носки, шапки, варежки, связанные бабушками, будут скупать волонтеры с 14 по 27 декабря. Затем все вещи они подарят курьерам.

Жителей городов-участников представители Delivery Club просят помочь найти бабушек, оставить координаты мест, где они продают вязаные вещи, через специальную форму.

«На местных рынках, около метро и в переходах каждый видел тех самых добрых и улыбчивых бабушек. В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим, подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы», — рассказали в пресс-службе сервиса Rusbase.

Проект стартовал в 15 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Кемерове, Рязани, Тюмени, Тольятти, Твери, Курске, Калуге и Челябинске.