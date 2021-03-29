Курьерам «Петровича» в Петербурге повысили зарплату после забастовки

Компания «Петрович» в Санкт-Петербурге решила повысить зарплату своим водителям после забастовки и переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

«Основным требованием <…> группы водителей было увеличить тарифную ставку. Речь идет об услуге „доставка“. Руководство компании пошло навстречу, и ставка будет поднята со 2 апреля, сейчас все водители вышли на рейсы после утреннего инцидента», — приводит агентство текст сообщение компании.

В «Петровиче» отметили, что решение было непростым. Сейчас руководство компании думает над тем, чтобы увеличение ставки для водителей не сказалось на стоимости доставки.

Утром 29 марта водители сети магазинов «Петрович» начали бастовать в Санкт-Петербурге. Они не вышли на работу, собрались на одном из складов на Таллинском шоссе и потребовали улучшить им условия труда. На переговоры с ними вышло руководство компании.

Ранее в компании отметили, что не поднимали зарплату своим сотрудникам в прошлом году из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.