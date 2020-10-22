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    22 октября 2020, 13:57

    Курьер Захаров был не пристегнут в момент ДТП с Ефремовым и мог выжить

    Александра Ломейко

    Курьер Сергей Захаров, погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, ехал непристегнутым. Специалист заметил, что на теле мужчины не было характерных повреждений от ремня безопасности. По словам эксперта, курьер мог бы выжить, если бы пристегнулся.
    Курьер Захаров был не пристегнут в момент ДТП с Ефремовым и мог выжить

    К таким выводам пришла новый судебно-медицинский эксперт Елена Кучина. Точку зрения она высказала на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор Ефремову. Онлайн-трансляцию возле здания суда ведет «360».

    Кучина обратила внимание на тот факт, что Захарову деталями салона автомобиля зажало ноги. «Учитывая повреждения трупа <…>, характерных повреждений от ремня безопасности не зафиксировано», — подчеркнула она.

    По мнению стороны защиты, в суде первой инстанции не учли полное признание Михаилом Ефремовым вины и раскаяние и назначили ему слишком строгое наказание. Адвокаты также заметили, что не были взяты в расчет хронические заболевания артиста, наличие у него несовершеннолетних детей и награды. Юристы попросили учитывать и факт давления на актера Эльмана Пашаева, который представлял интересы Ефремова во время расследования. Адвокаты надеются смягчить вынесенный артисту приговор.

    Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели курьера в аварии, которая произошла 8 июня на Смоленской площади. В тот день актер сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой фургон под управлением Захарова. Курьер скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, лишили водительских прав и взыскали штраф в пользу старшего сына погибшего Захарова.