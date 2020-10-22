Курьер Захаров был не пристегнут в момент ДТП с Ефремовым и мог выжить

Курьер Сергей Захаров, погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, ехал непристегнутым. Специалист заметил, что на теле мужчины не было характерных повреждений от ремня безопасности. По словам эксперта, курьер мог бы выжить, если бы пристегнулся.

К таким выводам пришла новый судебно-медицинский эксперт Елена Кучина. Точку зрения она высказала на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор Ефремову. Онлайн-трансляцию возле здания суда ведет «360».

Кучина обратила внимание на тот факт, что Захарову деталями салона автомобиля зажало ноги. «Учитывая повреждения трупа <…>, характерных повреждений от ремня безопасности не зафиксировано», — подчеркнула она.

По мнению стороны защиты, в суде первой инстанции не учли полное признание Михаилом Ефремовым вины и раскаяние и назначили ему слишком строгое наказание. Адвокаты также заметили, что не были взяты в расчет хронические заболевания артиста, наличие у него несовершеннолетних детей и награды. Юристы попросили учитывать и факт давления на актера Эльмана Пашаева, который представлял интересы Ефремова во время расследования. Адвокаты надеются смягчить вынесенный артисту приговор.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели курьера в аварии, которая произошла 8 июня на Смоленской площади. В тот день актер сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой фургон под управлением Захарова. Курьер скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, лишили водительских прав и взыскали штраф в пользу старшего сына погибшего Захарова.