Общество 20 декабря 2022, 00:14 Курьер «Тануки» раздавал промокоды на доставку при заказе в «Якитории»

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Один из курьеров ресторана японской кухни «Тануки» захотел переманить клиентов заведения-конкурента. Он пришел в «Якиторию» и стал раздавать гостям промокоды на доставку. Ролик с мужчиной опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Курьера «Тануки» заснял на видео один из посетителей ресторана «Якитория». На кадры попал момент, когда мужчина в красной форме службы доставки «Тануки» стоял посреди заведения и обещал всем присутствующим предоставить скидку 20% на доставку из ресторана компании, где он работает.

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«Промокод нужно вводить слитно. Давайте поаплодируем дружной команде „Якитории“» — предложил курьер.

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После этих слов он похлопал, поклонился и поздравил всех с наступающим Новым годом. Когда гости заведения его поблагодарили, он развернулся и побежал на улицу.

Под видео собралось большое количество комментариев. Пользователи предположили, что действия курьера могут быть промоакцией двух компаний. Также многие не исключили, что теперь работника сети может ждать выговор или даже увольнение.