Общество 06 января 2024, 02:04 Курьер привез россиянке пачку укропа с большим насекомым Ura.ru: жительница Перми нашла в пачке укропа из доставки большое насекомое РИА «Новости»

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Живой палочник попался в запакованном укропе, который жительнице Перми доставил курьер. Она оформила покупку через доставку в одном из городских супермаркетов, сообщило Ura.ru.

«Обнаружили палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер. Покупку оформили 5 января», — отметили в материале.

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Жительница Перми обратились в службу поддержки магазина. Ей вернули деньги за укроп, а также в качестве извинений дали купон на 100 рублей. Женщина пожалела насекомое и не стала его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов.

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