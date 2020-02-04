Курьер Delivery прицепился к машине и поехал за ней на ледянке. Видео

Доставщиков еды часто можно увидеть в метро, общественном транспорте или на велосипеде. Один из курьеров Delivery решил привезти заказ более экстремально. Он уселся на ледянку и с ветерком прокатился по дороге, прицепившись к авто. Зима как-никак на улице.

Видео с курьером-экстремалом появилось в Instagram. Доставщика снимали из салона машины, которая ехала рядом. Мужчина в зеленой форме и с термосумкой скользил по обледенелой дороге, сидя на ледянке. Руками он держался за веревку, которую привязали к легковушке.

Со своего «коня» мужчина, как ни странно, не упал. В Delivery Club «360» сказали, что поддерживают только безопасные способы передвижения своих курьеров во время работы.

«Поэтому найдем курьера с видео и попросим его больше так не делать. Ледянки в качестве зимнего средства передвижения курьеров вводить не планируем», — сказали в компании.

К сожалению, где именно сняли ролик, пока не известно.