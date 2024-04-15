Общество 15 апреля 2024, 14:06 Куренков поручил оценочной комиссии обойти каждый дом в Орске Глава МЧС России Куренков поручил усилить работу с населением в Орске Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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Специальной комиссии в Орске предстоит обойти каждый дом и оценить их состояние после ухода воды. Глава МЧС России Александр Куренков во время поездки в зону подтопления поручил рассматривать каждое обращение жителей в индивидуальном порядке, сообщила пресс-служба министерства.

«Сейчас главное, чтобы каждая проблема жителей рассматривалась индивидуально. Нельзя игнорировать просьбы о помощи, люди не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций, также необходимой медицинской, психологической и консультативной помощи», — сказал он.

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Александр Куренков с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером побывали в Советском районе, наиболее пострадавшем от паводка в Орске. Министр поручил усилить оповещение жителей о компенсациях. Он заявил, что городским оценочным комиссиям следует осмотреть каждый дом на предмет пригодности для жизни.

Глава МЧС России в третий раз приехал в подтопленный Орск. Из города эвакуировали более 2,5 тысячи человек, сообщили «Известия». Под воду ушли свыше 3,7 тысячи домов.