Курбан‑байрам в Подмосковье пройдет без массовых мероприятий

Проповеди и молитвы в праздник Курбан-байрам в Подмосковье пройдут в онлайн-формате. Массовые мероприятия проводить не будут из-за ситуации с коронавирусом в регионе. В мечетях и мусульманских центрах во время молитв будут находиться только имамы и сотрудники.

Такое решение приняло духовное управление мусульманства Московской области.

«С тяжелым сердцем сообщаем вам, что для мусульман Подмосковья праздничные проповеди и молитвы Курбан-байрам пройдут в онлайн-формате! Привычных нам массовых праздничных молитв не будет! Участие в молитвах примут только имамы и сотрудники мечетей и мусульманских центров Московской области», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что это непростое решение приняли во время расширенного заседания Президиума, которое прошло 13 июля. От массовых мероприятий пришлось отказаться из-за непростой ситуации с коронавирусом. Духовное управление призвало мусульман встретить Курбан-байрам дома, в кругу родных и близких.

При этом в духовном управлении подчеркнули, что ритуальное заклание жертвенных животных состоится. Однако не обязательно ехать на площадку — курбан можно заказать с доставкой мяса на дом. Если кто-то решит приехать непосредственно на площадку, им нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Мусульманам также напомнили, что праздник длится четыре дня, и ритуал можно провести в любой из них — не обязательно всем ехать в первый день.