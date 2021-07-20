Курбан-байрам начался у мусульман. Трансляция из Соборной мечети в Ногинске

Мусульмане 20 июля отмечают Курбан-байрам. В Соборной мечети Ногинска началось богослужение. «360» ведет прямую трансляцию.

Праздничный намаз в мечетях проходит ранним утром, до начала рабочего дня. Праздник отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. Он продлится три дня.

Курбан-байрам в этом году проходит с ограничениями из-за коронавируса. Многие мероприятия проходят в режиме онлайн. Мусульманам не разрешено приходить в мечети, также жертву разрешено принести дистанционно, сделав предварительно онлайн-заказ.

Однако сделать это в Подмосковье можно самостоятельно. Власти выделили площадки для проведения ритуального забоя скота в девяти муниципалитетах: в деревне Горки Сухаревские в Дмитрове; на трех площадках в Домодедове — в деревне Старосьяново (магазин «Эколь»), в селе Ям и в деревне Купчинино; в деревне Банино в Серпухове; в деревне Колтово в Кашире; в селе Городец и совхозе «Озеры» в Коломне; в деревнях Ожогино и Большие Жеребцы в Солнечногорске; в поселке Псарьки и в Старой Купавне в Богородском округе; на станции Столбовая и в совхозе в микрорайоне Венюково в Чехове.