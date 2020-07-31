Курбан-Байрам начали праздновать в Москве. Прямая трансляция

Во всем мире мусульмане отмечают один из главных праздников ислама — день жертвоприношения Курбан-Байрам. «360» ведет прямую трансляцию из Московской соборной мечети.

Курбан-Байрам приходится на десятый день священного «месяца совершения хаджа». Он знаменует собой окончание паломничества в Мекку и Медину. В мечетях по всему миру устраивают торжественные молитвы.

Праздник обычно получается одним из самых массовых во всех странах, где много мусульман. Россия — не исключение. Только в Москве, по предварительным оценкам, участие в нем примут свыше 300 тысяч верующих.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный ход Курбан-Байрама. В 2020 году большинство российских регионов, где еще запрещены массовые мероприятия, отметят праздник без верующих в мечетях.

В Московской соборной мечети на проспекте Мира праздничный намаз совершат с минимальным числом людей. На нем присутствуют духовенство и персонал мечети — около 10-15 человек.