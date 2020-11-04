Куранты Кремля опоздали на 15 минут в День народного единства

На Спасской башне вновь зазвонили колокола — они не звучали почти месяц из-за дооснащения звонницы. В первый день работы куранты опоздали на 15 минут — это случилось в первый и последний раз.

Президент России Владимир Путин вместе с министром культуры Ольгой Любимовой послушали обновленный звон курантов Спасской башни Кремля. Их запустили в День народного единства спустя почти месяц тишины. Свой первый бой обновленные куранты дали с опозданием — в 12:15 вместо 12:00. Ольга Любимова отметила, что такое произошло в первый и последний раз — в честь праздника.

«Это первый и последний раз, когда это все с опозданием на 15 минут. Только по случаю праздника. Так — все будет в 12 часов», — отметила Любимова.

Она рассказала Владимиру Путину, что теперь 23 отлитых в Воронеже колокола каждые три часа будут по очереди играть гимн России и «Славься». Министр культуры напомнила, что при царской власти на башне были установлены 35 колоколов, но часть из них утратили.

«И те 11 колоколов, которые существовали, они не давали в полной мере для наших музыкантов (возможности) отразить всю красоту той музыки, которая содержится в российском гимне и в части других музыкальных экспозиций, которые впоследствии будут также представлены», — подчеркнула она.

Часы и колокольный бой на Красной площади отключили в ночь с 8 на 9 октября. Это сделали, чтобы провести специальные работы — установить и настроить новые колокола.