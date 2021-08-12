Кураев высказался о нападении на Невзорова

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев прокомментировал случай с журналистом Александром Невзоровым, который получил пощечину от православного активиста. Священника процитировало ИА НСН.

«Мы знаем много случаев, когда разные люди инаковерующие били и убивали апостолов Христа, но ни один противоположный случай неизвестен. А ведь наверняка в Римской империи первого столетия появившаяся новая секта христиан вызывала весьма иронические и критические реакции», — заметил Кураев.

Он отметил слова Невзорова о том, что у нападавшего была прекрасная выдержка, поскольку активист долго стоял и слушал журналиста, прежде чем напасть на него.

«Кроме того, замечу, что со мной Невзоров не дерется и ведет себя вежливо», — добавил Кураев.