Кураев рассказал, почему в России уменьшилось число верующих

Протодиакон Андрей Кураев рассказал, по какой причине в России уменьшилось число верующих, сообщил сайт «Политика сегодня».

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в нашей стране за последние четыре года в разы сократилось число православных верующих. Вместе с тем количество неверующих выросло в два раза. Как считает Кураев, на самом деле в России уменьшилась не численность православных, а количество тех, кто согласен считать себя таковыми.

«Увы, имидж церкви совсем не тот. На самом деле стиль жизни, поступление торговых лидеров в церковь может отталкивать людей от желания идентифицироваться с ними. Но за это меня лишают сана сейчас — моего маленького сана, а носители высоких санов продолжают наслаждаться своим жизненным банкетом», — подчеркнул общественный деятель.

По мнению протодиакона, РПЦ должна сильно обеспокоиться ежегодной потерей двух процентов православных верующих.