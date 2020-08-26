Кураев рассказал об отставке протоиерея Смирнова

По его мнению, основной причиной стало состояние здоровья Смирнова, а также его неоднозначные высказывания.

«За последние полгода во время эпидемии никакими скандальными заявлениями протоиерей Дмитрий не отличился. Конечно, есть память и том, что его предыдущие высказывания вызывали, мягко говоря, неоднозначное отношение в обществе», — считает Кураев.

Также он предположил, что с точки зрения РПЦ логичнее, если идею многодетной семьи будет доносить не старик с единственной дочерью, «молодой и красивый священник Федор Лукьянов».

Кроме того, Кураев похвалил выбор Лукьянова на эту должность.

Ранее стало известно, что на заседании Священного Синода РПЦ было принято решение освободить от должности по состоянию здоровья главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова. Документ опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.