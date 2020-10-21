Кураев рассказал о своем отношении к протоиерею Смирнову

Кураев рассказал, что в начале 90-х был в восторге от Смирнова. Тогда он считал протоиерея остроумным «защитником и рыцарем православия». Но постепенно отношение Кураева изменилось и к РПЦ, и к Смирнову.

«Дмитрий проделал путь от замечательного неформального проповедника до человека, возглавлявшего движения православных активистов», — рассказал Кураев и назвал РПЦ «силовым ведомством».