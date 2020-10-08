Кураев рассказал, как патриарх Кирилл на удаленке будет управлять РПЦ

Отмечается, что патриарх ушел на карантин после контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией. По словам Кураева, это не должно вызвать трудностей в выполнении им профессиональных обязанностей.

«Нет оснований говорить о нетрудоспособности патриарха Кирилла, он во время карантина уже полгода дистанционно управляет церковью из своей загородной резиденции. Ему приносят туда все бумаги, он их рассматривает», — уточнил протодиакон.

Он добавил, что современные средства связи помогают выполнять работу на расстоянии без какого-либо ущерба. В случае полной нетрудоспособности главы церкви Синод может назначить местоблюстителя.