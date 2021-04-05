Кураев отреагировал на решение патриарха Кирилла о лишении его сана

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал утверждение патриархом Московским и всея Руси Кириллом решения о лишении его священного сана. Кураев обратил внимание на то, что патриарх ввел мораторий на решение суда на время, данное протодиакону «для переосмысления своей позиции».

Об этом Кураев написал на своей странице в Livejournal.

«Я и в самом деле хотел (и хочу) идти вместе с Церковью Христовой <…> В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени „Московский Патриархат“ в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности», — написал Кураев.

По его словам, вопрос об уклонении кого-либо от «пути Церкви» «непрост, и до Последнего Суда неокончателен». Кураев также добавил, что некоторые люди, которые расходились с современной им церковью, впоследствии бывали оправданы.

«Что ж, раз дано время на „переосмысление“, буду паки и паки думать», — заключил он.

Накануне патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана.

Причиной лишения сана стала одна из публикаций священника в «Живом журнале», где он оставил «оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина». Кураев охарактеризовал скончавшегося священнослужителя как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере VIP-сервиса». Сразу после этого, в апреле, Кураеву больше чем на полгода запретили проводить службы. Священник и раньше не отказывал себе в скандальных заявлениях и критике РПЦ.