Кураев объяснил, почему в России снижается число верующих

Протодиакон Андрей Кураев объяснил, почему доля верующих в России постепенно снижается. Об этом сообщил NEWS.ru.

Кураев связал это с тем, что патриарх Кирилл выбрал неверную стратегию позиционирования церкви.

«Телевизор ничего плохого про церковную жизнь не сообщает в принципе. Он распространяет не просто православную проповедь, а православную пропаганду, при этом „кушает“ сектантов», — пояснил протодиакон.

Он назвал нынешние условия РПЦ тепличными и заявил, что вместо ее расцвета «чувствуется запах плесени».

«Может быть, для Церкви идеальные условия — легкие заморозки. Когда твоя принадлежность к этой общине — вопрос личного выбора и определенного риска», — считает Кураев.

Также он добавил, что в современном мире неправильно позиционировать церковь как силовую структуру.