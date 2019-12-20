Кураев назвал отличной идею патриарха проводить богослужения на русском языке
Протодиакон Андрей Кураев обсудил с «Газетой.ru» предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводить некоторые богослужения на русском языке.
«Это отличное решение, правда, очень запоздалое», — заметил Кураев.
По его мнению, это позволит снять определенное табу на понимание церковных служб, так как использование языка девятого столетия довольно странно. Он напомнил, что Кирилл и Мефодий создали свой язык, дабы облегчить понимание для людей того времени.
«Это необходимость и для наших приходов», — подытожил протодиакон.