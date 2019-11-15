Купол установили на Главный храм Вооруженных сил РФ

Огромный купол водрузили на главный храм ВС России. Видео Подробнее

По информации Министерства обороны, уникальный кран в 750 тонн поднимал центральный купол храма.

«Поднимали при помощи уникального крана в 750 тонн. Для устойчивости вес крана увеличили контргрузами до 1250 тонн», — пояснили в Минобороны.

Ранее на храм ВС России водрузили 34-тонный купол. Объект с таким весом считался слишком тяжелым: в России за последние несколько лет не поднимали подобных ему. Однако работы удалось выполнить всего за час.

По информации сайта телеканала «Звезда», всего шесть куполов установят на Главный храм ВС. Три из четырех одинаковых куполов-«четвериков» уже украшают здание. Еще один предстоит водрузить на звонницу.