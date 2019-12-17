Купол сам поднялся над куском челябинского метеорита. Магия?

В Сеть попали кадры, на которых заснят этот момент. В зале «Природы и древней истории», где выставляется метеорит, присутствовали посетители и сотрудники. Они стали свидетелями того, как стеклянный купол над экспонатом на непродолжительное время поднялся без видимых на то причин. Опустить его удалось только электрику при помощи специального пульта.

«Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела», — написал в своем Facebook представитель пресс-службы музея Айвар Валеев.

Астрофизик Александр Зайцев считает, что это произошло из-за неаккуратного обращения персонала с устройством, которое управляет куполом.

«Может быть, это уборщица там, пыль протирала и случайно кнопку нажала. Кто-то с этим пультом неаккуратно обошелся, вот он и сработал», — рассказал он «360».

Он также отметил, что этот метеорит самый стандартный и не имеет никакой способности поднимать в воздух окружающие его предметы. Кроме того, подобного эффекта никогда раньше не наблюдали и у других метеоритов.