13 декабря 2022, 06:01
Купленный Маском Twitter возобновил продажу платной подписки
Соцсеть Twitter возобновила продажу платной подписки Blue
Руководство соцсети Twitter с 12 декабря возобновило продажу подписки Blue, которая позволяет аккаунтам получить синюю галочку.
«Мы вернулись! Twitter Blue теперь доступен в веб-версии за 8 долларов в месяц или на iOS за $11 долларов в месяц. Мы внесли некоторые обновления и улучшения», — говорится в заявлении площадки.
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Обладатели подписки видят меньше рекламы и смогут публиковать на своей странице видео большей длительности. Кроме того, пользователи с синей галочкой будут показываться выше других в поиске.
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Американский миллиардер Илон Маск с октября владеет Twitter. Бизнесмен выкупил соцсеть за 44 миллиарда долларов, после чего уволил много сотрудников компании. Новая политика Twitter, подразумевающая либерализацию и отказ от цензуры, возмутила пользователей.
Ранее сообщалось, что Маск планирует увеличить количество символов в постах Twitter до четырех тысяч.
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