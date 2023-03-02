Общество 02 марта 2023, 04:54 Купленную за копейки на распродаже фигурку продадут с молотка за миллионы Staffordshire Live: житель Британии продаст за миллионы купленную на барахолке фигурку Hansons Auctioneers

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Житель Британии продаст купленную за бесценок на распродаже фигурку за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей) с аукциона. Изображение спящего младенца нынешний хозяин купил на барахолке в Глостершире 30 лет назад, сообщило Staffordshire Live.

Фигурку младенца мужчина приобрел в 1990-х за два фунта стерлингов (181 рубль по сегодняшнему курсу). Через 30 лет он решил оценить ее и отнес на экспертизу в аукционный дом Hanson Holloway’s Ross в Банбери. Экспертиза показала, что фигурка является редким артефактом, созданным в 1746 году на фарфоровой фабрике в Челси.

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«В то время фабрикой руководил Николя Спримон, серебряных дел мастер и предприниматель, который стал ее первым директором. Похожий экземпляр находится в Британском музее, на нем выбита дата 26 июня 1746 года», — рассказал глава аукционного дома Чарльз Хэнсон.

Фигурку продадут с аукциона 4 марта. По утверждению Хэнсона, такая находка является желанным объектом — «святым Граалем» — для любого коллекционера и ценителя старинного фарфора.

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