Купленную недвижимость в России можно будет оформить без визита в МФЦ

Зарегистрировать купленную недвижимость можно будет без визита в МФЦ. Пилотный проект запустили Сбербанк и Росреестр. Документы обещают оформить за 100 минут.

Все бумаги на регистрацию в Росреестр отправляют сразу после подписания договора по ипотеке в офисе кредитной организации, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Зарегистрированные документы участникам сделки отсылают на электронную почту. Сделка с недвижимостью получается быстрой, а ее оформление — простым и комфортным.

«Мы развиваем современные сервисы, которые не только повышают удобство, но и значительно сокращают временные затраты», — заметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с партнерами и запуску новых проектов клиенты смогут зарегистрировать право собственности не за две недели, а за два часа.

Работает проект уже в Ивановской и Новосибирской областях. Срок регистрации документов в электронном виде сократили еще в нескольких регионах: во Владимирской, Пензенской, Воронежской, Псковской, Оренбургской областях, Ставропольском крае и Удмуртии на это уйдет один день.

Воспользоваться сервисом смогут те, кто как покупает квартиры в новостройках, так и приобретает готовое жилье.

Время принятия решения по ипотеке в Сбербанке уже сократили.