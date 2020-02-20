Купленную недвижимость в России можно будет оформить без визита в МФЦ
Все бумаги на регистрацию в Росреестр отправляют сразу после подписания договора по ипотеке в офисе кредитной организации, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Зарегистрированные документы участникам сделки отсылают на электронную почту. Сделка с недвижимостью получается быстрой, а ее оформление — простым и комфортным.
«Мы развиваем современные сервисы, которые не только повышают удобство, но и значительно сокращают временные затраты», — заметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с партнерами и запуску новых проектов клиенты смогут зарегистрировать право собственности не за две недели, а за два часа.
Работает проект уже в Ивановской и Новосибирской областях. Срок регистрации документов в электронном виде сократили еще в нескольких регионах: во Владимирской, Пензенской, Воронежской, Псковской, Оренбургской областях, Ставропольском крае и Удмуртии на это уйдет один день.
Воспользоваться сервисом смогут те, кто как покупает квартиры в новостройках, так и приобретает готовое жилье.
Время принятия решения по ипотеке в Сбербанке уже сократили.