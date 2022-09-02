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02 сентября 2022, 14:19

Купюру с номерным знаком 7777777 выставили на продажу в Москве

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В Москве на одной из интернет-площадок продают пятитысячную купюру с номерным знаком 7777777. Об этом написал сайт kp.ru.

Продавец просит за свой лот чуть менее 7,8 миллиона рублей. При этом он указывает, что данная сумма не окончательная, покупателям можно и нужно торговаться.

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По словам продавца, банкнота приносит счастье. Он готов отдать ее лишь тому покупателю, у которого уже «счастливые руки».

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