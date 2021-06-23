Купивших путевки в 2020 году отправят в Турцию в первую очередь

Ростуризм дал рекомендации туроператорам в первую очередь активировать туры в Турцию для тех людей, которые купили их еще до 31 марта 2020 года. Однако тогда они не смогли отправиться в путешествие из-за пандемии и введенных ограничений.

«Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений», — сказано в сообщении ведомства.

Ростуризм также напомнил туристическим компаниям о том, что они должны обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть деньги клиентам.

Долги туроператоров перед туристами за замороженные туры удалось сократить с 44 до семи миллиардов рублей. Из оставшейся задолженности пять миллиардов — это средства за поездки в Турцию, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха, смогли отдохнуть», — отметила она.

По ее словам, также есть группа туристов, чей отдых в Турции перенесли этой весной из-за закрытия этой страны на карантин. Долг здесь составляет более 40 миллиардов рублей.

«Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом на первом месте должны стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности», — подчеркнула Догузова.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Сообщается, что после этого, а также из-за наводнения в Крыму, спрос на туры на юг России упал вдвое.