Общество 05 августа 2023, 15:24 Купившие квартиры в Дубае россияне заинтересовались освящением жилья Переехавшие в Дубай россияне стали привлекать священников для освящения купленных квартир Unsplash

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Переехавшие на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты и купившие квартиры россияне стали активно интересоваться возможностью освящения жилья по православному обряду. В организации такой услуги клиентам помогло агентство недвижимости Oneplace. Об этом фирма сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

По словам риелторов, найти священника в стране, где доминирующей религией является ислам, просто. В Дубае работает Русский православный приход святого апостола Филиппа, к которому обратились сотрудники фирмы. Они познакомили клиента со священником, чтобы те договорились о проведении обряда.

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Видео из квартиры фирма опубликовала на своей странице.

«Сразу хотим отметить: это не услуга агентства, а наш первый и успешный опыт в организации подобного мероприятия с представителем РПЦ», — подчеркнули риелторы.

Всего в Объединенных Арабских Эмиратах работают три православных храма, куда может обратиться любой желающий для освящения недвижимости. Никаких препятствий со стороны местных властей к проведению обряда нет. Священники всегда готовы проконсультировать верующих, как все сделать корректно.

В беседе с изданием «Подъем» клирик православного храма в Дубае Константин Орлов подтвердил, что речь идет не о сотрудничестве Церкви с агентством, а об обычной практике, которая не зависит от того, где квартира находится.

Кроме простых россиян, недвижимость также скупают и знаменитости. По данным СМИ, квартирами в Эмиратах обзавелись журналистка Ксения Собчак, артист Александр Ревва и певец Стас Михайлов.