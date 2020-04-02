Купить алкоголь в Башкирии можно лишь в определенные часы
В Башкирии ввели новые запреты в связи с режимом самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
С 1 апреля купить алкоголь можно лишь в определенные часы. Планируется ввести запрет на продажу с 18:00 до 10:00.
Власти сообщили, что выходить вечером запрещено, а значит, и алкоголь продавать незачем. Так как поход за спиртным напитком может нарушить режим самоизоляции.
За нелегальную продажу алкоголя будут наказания.