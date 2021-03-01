Купила продукты, а получила квартиру. Победителям акции от «Пятерочки» вручили призы

Жительница Москвы Елизавета Ташбаева участвовала в акции «Исполняем мечты» от «Пятерочки» — и выиграла. Своему счастью, кажется, не верит до сих пор. И вот теперь, изучая новый двор вместе с мужем Рустамом и дочкой Лейлой, осознает, что переезд уже близко.

Источник фото: телеканал «360»

Елизавета поделилась — судьбоносную покупку сделала в «Пятерочке» накануне своего дня рождения. Купила торт и фрукты и даже представить не могла, что получит квартиру. Сейчас Ташбаевы ждут пополнения и готовятся к переезду, но справиться с эмоциями непросто до сих пор.

«Спасибо большое за такую возможность. Что-то я совсем растрогалась. Это все очень трогательно, это так нужно», — делится победительница акции «Исполняем мечты» Елизавета Ташбаева.

Источник фото: телеканал «360»

Акция «Исполняем мечты» проходит в «Пятерочке» уже третий год подряд. Участвовать могут все держатели «Выручай-карты», совершая покупки от 555 рублей в чеке.

«Эта акция — всего лишь маленькая часть той огромной работы, которую делают сотрудники „Пятерочки“ для того, чтобы нашим гостям было удобно, комфортно и хорошо в наших магазинах», — сказал директор группы магазинов «Пятерочка» в Москве Денис Ряписов.

Источник фото: телеканал «360»

Среди участников также разыграли сертификаты на покупки в интернет-магазине, смартфоны и 5 автомобилей. Один из белоснежных седанов выиграла Елена Строкулева. Женщина призналась — постоянно участвует в акциях, но победила впервые.

Источник фото: телеканал «360»

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