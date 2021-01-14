Купание в Крещенскую ночь пройдет с ограничениями по коронавирусу
Процедура купания в Крещенскую ночь пройдет с ограничениями по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Об этом сайту «Петербургский дневник» сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
«Там, где они (купания — прим. ред.) будут проводиться, будут соблюдать все меры безопасности, в частности в раздевалках», — пояснили в комитете.
Уточняется, что в помещениях для переодевания должно быть не менее двух квадратных метров на человека. Число посетителей мероприятия станет меньше чем в прошлом году. Помимо прочего, в этом году купелей может не оказаться в Приморском районе.
Места для купаний появятся в Петроградском, Колпинском, Петродворцовом и Курортном районах.