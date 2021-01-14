facebook_pixel
    14 января 2021, 14:33

    Купание в Крещенскую ночь пройдет с ограничениями по коронавирусу

    Полина Петрова

    Процедура купания в Крещенскую ночь пройдет с ограничениями по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Об этом сайту «Петербургский дневник» сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
    Купание в Крещенскую ночь пройдет с ограничениями по коронавирусу

    «Там, где они (купания — прим. ред.) будут проводиться, будут соблюдать все меры безопасности, в частности в раздевалках», — пояснили в комитете.

    Уточняется, что в помещениях для переодевания должно быть не менее двух квадратных метров на человека. Число посетителей мероприятия станет меньше чем в прошлом году. Помимо прочего, в этом году купелей может не оказаться в Приморском районе.

    Места для купаний появятся в Петроградском, Колпинском, Петродворцовом и Курортном районах.