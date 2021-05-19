Метеорологи рассказали, когда в Центральной России начнется купальный сезон

Аномальная жара в Центральной России не ускорит наступление купального сезона. Метеорологи заявили, что он наступит не раньше-календарного лета.

«Купаться пока рано. Сейчас вода, если мы берем Центральную Россию, то она где-то в пределах 12-15 градусов [тепла]. С учетом похолодания купальный сезон не будет открыт раньше времени. В самом оптимистичном случае он наступит не раньше календарного лета», — сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России купальный сезон начинается после прогревания воды в реках и озерах до +18 градусов.

Ранее специалисты «Фобос» рассказали, что аномальную жару в Москве и Московской области сменят ливни и грозы с 19 мая. Дожди собьют температуру до +24 градусов. Самый холодный день на этой неделе ожидается в пятницу, 21 мая, когда температура воздуха не поднимется выше +20 градусов.

Во вторник, 18 мая, в Москве и области столбики термометров поднимались до +30…+33 градусов. За 124 года это было самое жаркое 18 мая в столице.