Купальный сезон завершился в четырех российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четырех областях купальный сезон уже завершен. Официально Москва пока не вошла в этот список.

Купальный сезон завершился в Ярославской, Новгородской, Ивановской, Псковской и Ленинградской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.

По мнению Вильфанда, ночная температура слишком низкая, чтобы позволить воде держать приемлемую для купания температуру. Также он добавил, что завершение купального сезона означает температуру, при которой дети уже не захотят заходить в воду.

Взрослые, особенно закаленные, могут купаться и в холодной воде. У них понимание „купального сезона“ свое, а вот дети — это индикатор Роман Вильфанд.

Накануне Роман Вильфанд сообщил, что на следующий неделе в европейскую часть страны придет летняя жара, которая должна продержаться всю неделю. Изменение в температуре может начаться уже с воскресенья. Однако ночная температура сильно не изменится, считает эксперт. Ночью столбик термометра может опуститься до восьми градусов.