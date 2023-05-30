Общество 30 мая 2023, 14:35 Купальный сезон в Москве планируют открыть в середине июня Синоптик Вильфанд: открытие купального сезона в Москве задержится до середины июня Unsplash

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В Москве задержится открытие купального сезона. Водоемы планируют открыть в середине июня. Ситуация будет зависеть от ночной температуры воздуха, сообщило АГН «Москва»со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Вода достаточно прогревается, когда ночью температура воздуха +12…+13 градусов, а днем до +23. Сейчас столбики термометров еле доходят до отметки в +10 градусов, поэтому вода холодная», — рассказал эксперт.

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Комфортная температура воды — +21…+22 градуса. Московские водоемы прогреются до такой минимальной отметки ближе к середине июня.

В столице откроют 12 мест, где можно будет искупаться. Среди их числа: Путяевский пруд № 1, Тропарево, Мещерское, «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой Садовый пруд и еще 38 зон отдыха без организованного купания.

На этих территориях постоянно будут дежурить специалисты для проверки соблюдения санитарных норм, а также общественного порядка в целом.