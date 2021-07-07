Перечислены самые популярные купальники этого лета

Специалисты сервиса по поиску скидочных предложений Love the Sales составили список самых популярных моделей купальников этого лета. В рейтинге оказались четыре варианта пляжной одежды.

Спрос на купальники проанализировал модный эксперт компании Лиам Соломон, сообщило издание Daily Star. Среди самых продаваемых моделей он выделил четыре варианта купальников. Первым в списке оказался плавательный костюм с гавайским принтом. В июле продажи таких купальников подскочили сразу на 179% по сравнению с 2020 годом.

Второе место по популярности заняло бикини под названием underboob («нижнее декольте»). Верх этой модели предполагает, что нижняя часть груди будет обнаженной. Спрос на купальник в июле вырос на 175%, если сравнивать с цифрами того же месяца в прошлом году.

Еще в рейтинг попало бикини под названием Tarzan. В этом комплекте стринги состоят из небольшого куска ткани, соединенного тонкими лямками. Женщины стали интересоваться такой моделью на 96% чаще. Замкнул список купальник с завязками на шее. Его популярность увеличилась на 50% этим летом.