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    07 июля 2021, 03:15

    Перечислены самые популярные купальники этого лета

    Дарья Бунякова

    Специалисты сервиса по поиску скидочных предложений Love the Sales составили список самых популярных моделей купальников этого лета. В рейтинге оказались четыре варианта пляжной одежды.

    Перечислены самые популярные купальники этого лета

    Спрос на купальники проанализировал модный эксперт компании Лиам Соломон, сообщило издание Daily Star. Среди самых продаваемых моделей он выделил четыре варианта купальников. Первым в списке оказался плавательный костюм с гавайским принтом. В июле продажи таких купальников подскочили сразу на 179% по сравнению с 2020 годом.

    Второе место по популярности заняло бикини под названием underboob («нижнее декольте»). Верх этой модели предполагает, что нижняя часть груди будет обнаженной. Спрос на купальник в июле вырос на 175%, если сравнивать с цифрами того же месяца в прошлом году.

    Еще в рейтинг попало бикини под названием Tarzan. В этом комплекте стринги состоят из небольшого куска ткани, соединенного тонкими лямками. Женщины стали интересоваться такой моделью на 96% чаще. Замкнул список купальник с завязками на шее. Его популярность увеличилась на 50% этим летом.