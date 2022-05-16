Купающихся в фонтанах предложили штрафовать в Саратовской области

Депутат Саратовской думы Вячеслав Тарасов предложил штрафовать за купание в фонтанах. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за купание в фонтанах предлагается ввести штрафные санкции в размере от 500 до 1000 рублей. При этом первичное нарушение не предполагает штрафа. Планируется ограничиться лишь предупреждением. Наказание рублем рассматривается только в тех случаях, когда «действия влекут за собой нарушение общественного порядка».