Культуролог провел аналогию между постом и подготовкой к Олимпиаде
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, культуролог Владимир Легойда провел аналогию между Великим постом и подготовкой к Олимпиаде, написал Life.
Он заметил, что основной смысл ограничений верующих людей и спортсменов не в тренировке, а в результате.
«Великий пост — это гораздо больше, чем диета, а скорее духовная и телесная тренировка человека в преддверии встречи с Христом, которую можно сравнить с подготовкой спортсмена к Олимпиаде», — подчеркнул Легойда.
Культуролог пояснил, что человек, который хочет добиться своей цели, не будет лежать на диване с пачкой чипсов в руках. Он будет упражняться и ограничивать себя в еде и вредных для здоровья развлечениях.