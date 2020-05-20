Культурные центры в Волжском проверят на подпольное производство масок. Но там уверены в своей невиновности

В соцсетях нашли объявление директора молодежного центра из Волжского о возможности подзаработать на изготовлении масок. Директор свое участие отрицает, но теперь она должна переубедить еще и прокуратуру.

В волгоградских СМИ появились скрины со страницы некоей Елены Кочневой о том, что нужны люди на упаковку масок. Судя по объявлениям, цех работал на базе дворца культуры «Волгоградгидрострой».

Директор МУ «КМЦ «Юность Волжского» Елена Кочнева в разговоре с «360» свое участие в шитье масок опровергла.

Я лично отвечаю. Я, Елена Кочнева, маски не шила Елена Кочнева.

По поводу публикации объявления в соцсетях Кочнева дала объяснения уже не так уверенно.

«Я не то чтобы опубликовала объявление о приеме на работу, а то, что я опубликовала, может быть, что я опубликовала. Во-первых, сейчас этой информации нет. Во-вторых, какие комментарии я могу дать?» — сказала Кочнева на просьбу прокомментировать объявление.

Шила маски Кочнева или нет и какое участие она в этом принимала, теперь будет устанавливать прокуратура. Старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Черединина сообщила «360», что в прокуратуре узнали о подпольном цехе по производству масок из СМИ.

«В рамках мониторинга СМИ на данную публикацию обратила внимание прокуратура. В настоящее время организована проверка», — сказала Оксана Черединина.

Издание «Блокнот Волгоград» сообщило, что работу цеха организовала руководитель управления культуры Волжского Елена Славина. Сборкой занимались в МБУ «Дворец культуры „Волгоградгидрострой“» и МУ «Центр культуры и искусства „Октябрь“». За каждую маску участникам платили по 50 копеек, оплата производилась наличными. Работа шла и днем и ночью.

Сейчас объявления со всех страниц удалены. Человек, чей номер телефона был указан в объявлении, сказал, что авторы, наверное, ошиблись.