Культурные мероприятия в Уфе этим летом будут проходить на набережной реки Белой

Культурные мероприятия этим летом будут проходить на набережной реки Белой в Уфе. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa

Мэр города Сергей Греков сообщил, что сейчас составляется план событий, которые пройдут там. Среди них — молодежные гуляния, музыкальные выступления, поэтические вечера, спортивные тренировки. Мероприятия будут организованы при поддержке министерств спорта, культуры и торговли, а также с помощью активных горожан.