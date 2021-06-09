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    09 июня 2021, 18:48

    Культурные мероприятия в Уфе этим летом будут проходить на набережной реки Белой

    Дарья Морозова

    Культурные мероприятия этим летом будут проходить на набережной реки Белой в Уфе. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa

    Мэр города Сергей Греков сообщил, что сейчас составляется план событий, которые пройдут там. Среди них — молодежные гуляния, музыкальные выступления, поэтические вечера, спортивные тренировки.

    Мероприятия будут организованы при поддержке министерств спорта, культуры и торговли, а также с помощью активных горожан.