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    15 октября 2020, 21:52

    Культурно-массовые мероприятия временно запретили в Севастополе

    Артур Блянихов

    Власти Севастополя приняли решение приостановить на две недели деятельность театров, кинотеатров и прочих зрительных площадок из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщило ИА RNS.
    Культурно-массовые мероприятия временно запретили в Севастополе

    По данным информагентства, под запрет не попали спортивные мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе с участием не более 50 человек.

    «Необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить уровень заболеваемости, чтобы система здравоохранения продолжала справляться с инфекцией», — обозначил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    В Подмосковье с 17 октября с 00:00 до 08:00 запрещено посещение развлекательных заведений, сообщило правительство региона. А государственным, муниципальным и частным собственникам было рекомендовано оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест.