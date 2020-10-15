Культурно-массовые мероприятия временно запретили в Севастополе

По данным информагентства, под запрет не попали спортивные мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе с участием не более 50 человек.

«Необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить уровень заболеваемости, чтобы система здравоохранения продолжала справляться с инфекцией», — обозначил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Подмосковье с 17 октября с 00:00 до 08:00 запрещено посещение развлекательных заведений, сообщило правительство региона. А государственным, муниципальным и частным собственникам было рекомендовано оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест.