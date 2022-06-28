Культурно-досуговый центр предложили построить в районе Южное Бутово

Новый центр со спортивными и культурно-досуговыми залами могут построить в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Участок для строительства находится на пересечении Бартеневской улицы с улицей Горчакова, он сейчас свободен и будет реализован на торгах.

«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — отметила Княжевская.