Культовые американские книги запретили в школах США из-за расизма

Учебные заведения Миннесоты исключили из своей учебной программы книги Нелл Харпер Ли и Марка Твена из-за расизма. Именно в этом штате произошла история со смертью Джорджа Флойда.

Как сообщил RT, 20 школ отказались от изучения «Приключений Гекльберри Финна» и «Убить пересмешника». Там объяснили это тем, что содержание произведений может заставить часть учеников чувствовать себя «униженными или маргинализированными».

В книге Твена затрагивается тема рабства в США до Гражданской войны, а в романе Ли речь идет о расовой несправедливости в Алабаме.

Национальная коалиция против цензуры уже прокомментировала ситуацию. Она заявила, что очень обеспокоена таким решением.

Ранее фильм «Унесенные ветром» пропал со стриминговой платформы HBO Max из-за присутствующей там темы рабства. Компания заявила, что может вернуть фильм в каталог вместе с историческими пометками.

Тема расового неравенства вспыхнула в США с новой силой после жесткого задержания темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Из-за действий полицейского он позже скончался в больнице. После этого по всей стране прокатились акции протеста.