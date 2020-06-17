Культовые американские книги запретили в школах США из-за расизма
Как сообщил RT, 20 школ отказались от изучения «Приключений Гекльберри Финна» и «Убить пересмешника». Там объяснили это тем, что содержание произведений может заставить часть учеников чувствовать себя «униженными или маргинализированными».
В книге Твена затрагивается тема рабства в США до Гражданской войны, а в романе Ли речь идет о расовой несправедливости в Алабаме.
Национальная коалиция против цензуры уже прокомментировала ситуацию. Она заявила, что очень обеспокоена таким решением.
Ранее фильм «Унесенные ветром» пропал со стриминговой платформы HBO Max из-за присутствующей там темы рабства. Компания заявила, что может вернуть фильм в каталог вместе с историческими пометками.
Тема расового неравенства вспыхнула в США с новой силой после жесткого задержания темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Из-за действий полицейского он позже скончался в больнице. После этого по всей стране прокатились акции протеста.