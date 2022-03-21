Кулинарный судья Николай Баратов: в России найдут альтернативу McDonald’s

После ухода McDonald’s из России ниша не будет пустовать долго, считает международный кулинарный судья Николай Баратов. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

По мнению Баратова, в России уже скоро появится альтернатива McDonald’s — сеть ресторанов быстрого питания, в которых будут готовить, возможно, блюда русской кухни, или те же бургеры, но приготовленные более здоровым способом.

«Альтернативу McDonald’s найти вполне возможно. У нас попытки уже были раньше, были прекрасные пирожки от компании „Рускпестрой“, не знаю, что с ними случилось, но меню у них было вполне такое русское. И я думаю, что мы вполне обойде5мся без американцев, и не надо, чтобы они полностью приватизировали бургеры!» — считает кулинарный эксперт.