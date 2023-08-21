Общество 21 августа 2023, 12:12 «Кулинарный Менделеев». Квиз к 100-летию Похлебкина проведут в Москве Онлайн-квиз к 100-летию кулинарного мастера Вильяма Похлебкина проведут в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале «Узнай Москву» организовали онлайн-квиз к 100- летию выдающегося кулинара, историка и писателя Вильяма Похлебкина. К участию пригласили всех желающих. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий.

«Новый квиз будет особенно интересен тем, кто увлечен кулинарным искусством, и позволит проверить свою эрудицию в области гастрономических познаний», — говорится в сообщении.

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В викторине девять вопросов. Каждый из них посвящен деятельности Похлебкина, его достижения и кулинарной истории советского союза.

Пройти викторину можно на портале или в мобильном приложении «Узнай Москву».

Ранее на этом же сайте опубликовали исторический квиз ко дню рождения «Лужников». В нем может принять участие каждый желающий.