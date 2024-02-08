Общество 08 февраля 2024, 12:22 Кулинарный блогер Ярцева: жареные блюда можно солить после приготовления

Читать 360tv в

Добавление соли способно сделать вкус блюда сбалансированным, однако при этом важно соблюдать меру и определенные технологии. Об этом рассказала кулинарный блогер Елена Ярцева в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, имеет смысл солить цельные куски мяса или рыбы во время жарки.

Реклама

«Шашлык, стейк, жареная рыба — в этом случае лучше всего дать сначала продукту получить корочку при жарке, а потом, перевернув, присаливать. <…> Жареные блюда можно солить даже после приготовления. Если брать стейк, то его обычно подают с крупными кусочками морской соли», — пояснила эксперт.

Она также посоветовала не злоупотреблять данной приправой, чтобы не причинить вред здоровью.