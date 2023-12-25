Общество 25 декабря 2023, 13:22 Кулинарные мастер-классы вошли в программу фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве Мастер-классы на офирах и печах пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество» Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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На 23 локациях фестиваля «Путешествие в Рождество» состоятся мастер-классы, на которых можно будет научиться готовить угощения на открытом огне и в аутентичных русских печах. Профессиональные кулинары поделятся с гостями секретами приготовления новогоднего борща, классических щей и колбасок, а также расскажут увлекательную историю московской кухни. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На рождественских площадках 30 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 посетители смогут потренироваться в приготовлении традиционных щей с томатами и белыми грибами, а также научиться готовить жаркое из говяжьих ребрышек в соусе из меда.

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С 1 по 7 января, тоже с 13:00 до 16:30, повара обучат приготовлению горохового супа с копченостями на офире и жарке трески с добавлением перловой каши и грибов.

Мастер-классы по созданию этих блюд состоятся на 10 площадках фестиваля, в том числе в сквере возле метро «Некрасовка», в Олимпийской Деревне и других.

В рамках фестиваля также будет проходить кулинарная викторина, самые активные участники получат новогодние подарки.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте. Во время праздника проведут более 1,5 тысячи мероприятий.

Также в столице стартовала гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак». К ней присоединилось более 300 заведений.