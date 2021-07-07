«Кулинарной лавке Братьев Караваевых» пригрозили закрытием за нарушение правил работы с QR-кодами

Кафе «Кулинарная Лавка Братьев Караваевых» на Тверском бульваре в Москве могут закрыть на три месяца за работу без системы проверки QR-кодов. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Нарушения выявили во время очередного рейда. Внутри находились кафе находились посетители, у которых отсутствовали QR-коды.

Теперь заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если кто-то из посетителей заболеет ковидом после посещения лавки, сумма штрафа вырастет до 1 миллиона рублей. Эту санкцию могут заменить на временное закрытие на срок до 90 суток.

Система QR-кодов начала действовать в московских заведениях общепита в конце июня. Его могут получить люди, которые вакцинировались, или те, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

В начале июля в социальных сетях появился список кафе и ресторанов Москвы, которые не проверяют у посетителей QR-коды, несмотря на ковидные ограничения. Правда, не все заведения оказались в нем по своей воле.