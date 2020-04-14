Куличи можно будет освятить дома. В РПЦ рассказали, как это сделать

Главный христианский праздник Воскресение Христово верующие отметят 19 апреля. Чтобы не выходить лишний раз из дома, пасху, яйца и куличи можно будет освятить самостоятельно.

В Московском патриархате рассказали, как сохранить предпасхальные традиции в условиях самоизоляции. У многих прихожан не получится посетить храмы в святой день лично, напомнило РИА «Новости».

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — отметили в рабочей группе РПЦ.

В патриархии пояснили, как именно происходит освящение. Перед пасхальной трапезой нужно трижды спеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых…» Потом пищу окропляют святой водой, если она есть. При этом следует произнести: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Погода на Пасху в Москве обещает быть неплохой, но покинуть дом горожане смогут только по пропуску. Пропускная система заработает в столице и Подмосковье с 15 апреля. Цифровой код пока не требуется пешеходам.